Renault Megane Sport Tourer E-Tech – Ensaio Teste

Exterior Exterior (8/10) A Renault mudou alguns detalhes no exterior do Megane em apontamentos discretos. O mais evidente surge na dianteira com os novos faróis LED Pure Vision. Para além disso, esta versão E-Tech recebe uma nova entrada de carregamento na lateral traseira, mas também placas com o logo E-Tech situados, por exemplo, no pilar B. A versão ensaiada tem ainda o nível de equipamento RS Line, que garante um visual mais desportivo face às versões base.

Interior Interior (8/10) No interior os detalhes RS Line continuam com os bancos desportivos em tecido e o logo no volante. Porém, é mesmo no habitáculo que encontramos grande parte das novidades, principalmente ao nível tecnológico que regista um salto evolutivo. Apesar de não ter um visual moderno como o do Clio, recebe o novo painel de instrumentos digital de 10,2 polegadas e ecrã central com 9,3 polegadas. O sistema de infotainment Easy Link tem menus específicos para esta variante híbrida plug-in, mas também um grafismo melhorado, mais intuitivo e fácil de utilizar. Quanto ao espaço, é sensivelmente o mesmo das variantes a combustão, ou seja, continua a ser um carro familiar competente e igual ao que nos tem habituado ao longo de todos estes anos. Ainda assim, a bagageira perde 87 litros face às versões com motor térmico, uma consequência da inclusão das baterias.

Equipamento Equipamento (7/10) Ao nível do equipamento, a Renault Megane Sport Tourer E-Tech tem um bom recheio, dividido em três níveis de equipamento para corresponder aos gostos de cada um. Aqui em ensaio temos o nível de topo R.S. Line que é, por isso, o mais caro. No que diz respeito a assistentes à condução encontramos alerta de fadiga, travagem de emergência assistida com deteção de peões, alerta de excesso de velocidade com reconhecimento de sinais de trânsito, alerta de transposição involuntária de via, sistema de assistência à travagem de urgência, câmara de marcha-atrás, regulador de velocidade, sensores de chuva e de luminosidade e retrovisor interior electrocromático.

Consumos Consumos (8/10) Um dos principais pontos fortes deste tipo de soluções são os consumos. Neste aspeto, a Renault anuncia 1,3 l/100 km em ambiente misto. No entanto, no nosso ensaio, conseguimos registar uma média os 4,7 e os 5,1 l/100km neste tipo de trajetos. Já em modo 100% elétrico conseguimos andar 41 km, um valor aproximado dos 50 km de autonomia declarada.

Ao volante Ao volante (8/10) Ao volante continua a ser uma Renault Megane ST normal, mas bem mais silenciosa. Mesmo quando o motor a combustão entra em ação, a transição é discreta e mal damos por ela. Se em cidade é onde se sente realmente em casa, também tem argumentos para fazer longas viagens em autoestrada com facilidade em manter uma velocidade constante. A afinação de suspensão absorve da melhor maneira as saliências da estrada garantindo o conforto a todos os passageiros. Ainda assim, um dos pontos menos positivos sente-se quando realizamos uma aceleração mais agressiva. Durante o nosso ensaio reparámos que a mudança de relações de caixa é algo lenta e perdemos ligeiramente o ímpeto, ou seja, não é uma aceleração tão linear como a desejada.

Concorrentes Kia Ceed SW PHEV – Motorização híbrida plug-in, motor 1.6 litros a gasolina + propulsor elétrico; 141 cavalos; bateria com 8,9 kWh de capacidade; preço base de 32 240 € (preço campanha). Toyota Corolla TS GR Sport hybrid – Motorização mild hybrid, motor 2.0 litros a gasolina; 184 cavalos; preço base de 34 120€

Motor Motor (8/10) O principal destaque desta Megane Sport Tourer é a motorização. Esta solução híbrida plug-in junta um motor a gasolina 1.6 litros a dois motores elétricos que garantem uma potencia combinada de 160 cavalos. Para além disso, tem ainda uma caixa de velocidades inteligente sem embraiagem que se adapta à condução. Na consola central encontramos um botão que nos permite selecionar entre três modos: o Pure remete para uma condução 100% elétrica, o Sport, tal como o nome indica, ajuda a retirar todo o potencial dos 160 cavalos e, por fim, o MySense faz a gestão de forma autónoma. Há ainda a função e-Save que permite manter uma reserva de carga de até 40% da bateria.

Balanço final Balanço final (8/10) A Renault Megane ST é um produto com provas dadas no mercado. Apesar de já ser uma carrinha muito procurada por empresas, a marca francesa tem nesta variante híbrida plug-in um grande argumento para reforçar ainda mais esse estatuto graças às vantagens tributárias que possibilita. Mas será que vale mesmo a pena pagar os euros extra? Depende muito do tipo de utilização, na verdade. Mas uma coisa é certa, com esta Megane híbrida plug-in, a Renault conseguiu, de um modo geral, criar um produto muito competente.