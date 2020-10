SEAT Leon ST 1.5 eTSI FR – Ensaio Teste

Exterior (8/10) Atualizado, na medida certa. Esta quarta geração é uma clara evolução do design da anterior, sem qualquer sinal de revolução nas linhas gerais da carroçaria. E ainda bem, pois o Leon que saiu agora de cena é um carro, esteticamente, ainda muito apelativo. Assim, a equipa de design da SEAT optou antes por dar-lhe a nova cara da marca, a identidade estreada pelo Tarraco, com uma grelha mais vertical e iluminação de desenho mais esguio. Atrás, a família Leon passa também a incluir a iluminação a toda a largura da carroçaria, solução estética que nos recebe com uma original animação quando destrancamos as portas. A Leon Sportstourer que conduzimos, tratando-se de uma unidade com nível de equipamento FR com alguns opcionais, dispõe de jantes específicas de 18 polegadas. Mesmo sem revolucionar, o Leon está bem diferente.

Interior

Interior (8/10) Por dentro desta segunda Leon ST, as diferenças para a geração anterior são bem maiores do que as anteriormente descritas para o exterior. A forte aposta tecnológica para o habitáculo é inquestionável graças não só ao painel de instrumentos digital e totalmente personalizável bem como ao muito completo sistema de infotainment através do qual são controladas praticamente todas as funções de conforto e assistentes do Leon. Este é, na verdade, um dos pontos que maior discussão vai gerar, uma vez que, tal como noutras marcas e modelos, também o mais recente Leon prescinde, por exemplo, dos botões físicos para controlo da climatização, dispondo apenas de pequenas zonas táteis para seleção da temperatura.

Quanto a habitabilidade, a agora maior distância entre eixos veio favorecer, e muito, o espaço disponível no banco traseiro. Os passageiros contam agora com mais centímetros livres para as pernas e na unidade que conduzimos contam igualmente com controlo independente de temperatura. A bagageira, como seria de esperar, cresceu, e conta agora com 620 litros de capacidade, bem como com um portão de abertura elétrica.