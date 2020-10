SEAT Tarraco 2.0 TDI 150 Xcellence – Ensaio Teste

Exterior (8/10) O Tarraco é um SUV com muita presença. Principalmente pelo desenho da secção dianteira, muito vertical, com grelha e iluminação cheias de personalidade, solução que a SEAT estreou neste seu modelo e que já aplicou, posteriormente, na mais recente geração do Leon e no atualizado Ateca. Na traseira é destaque a iluminação a toda a largura da carroçaria e na lateral do exemplar ensaiado, de nível de equipamento de topo, Xcellence, saltam imediatamente à vista as bonitas e grandes jantes de 20 polegadas.

Interior

Interior (8/10) Passando à avaliação do habitáculo, é impossível não começar por falar no espaço e na acessibilidade. As portas traseiras são enormes e o seu grande ângulo de abertura facilita imenso a colocação de cadeirinhas ou o acesso de passageiros com mobilidade mais limitada. Já instalados, contam com muitos centímetros livres para a cabeça e podem viajar de pernas quase esticadas. Os bancos possuem igualmente regulação longitudinal na proporção 60:40. As grandes janelas são também um ponto positivo, bem como o controlo de temperatura independente para quem viaja atrás. A unidade de ensaio não dispunha da opcional terceira fila de bancos e no seu lugar está sim um espaço de carga muito amplo, com 760 litros.

Relativamente a materiais, são agradáveis ao toque no topo do tablier, ganhando dureza à medida que vamos descendo. Assim na consola central e zona abaixo da linha média do tablier, os plásticos utilizados são claramente mais rijos. No entanto, há que destacar os compartimentos nas quatro portas forrados a tecido, evitando riscos e ruídos. A qualidade de montagem está em bom plano.