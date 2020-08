Suzuki S-Cross 1.4 GLX 4WD Hybrid – Ensaio Teste

Exterior (7/10) Equilíbrio e proporção são talvez as palavras que melhor o definem. O S-Cross não aposta num design exageradamente irreverente, cheio de vincos, arestas pronunciadas e sombras para se conseguir destacar dos demais. Recorre, no entanto e como é habito neste tipo de automóveis, a uma grelha dianteira de grandes dimensões, ladeada por grupos óticos também eles bastante expressivos. Quando visto de perfil, o S-Cross aposta numa combinação de um já pouco visto quase monovolume com um mais vulgar hatchback e não lhe faltam, obviamente, as proteções negras da carroçaria e alguns elementos cromados. Relativamente ao Vitara, o seu rival interno, o S-Cross é mais longo cerca de 125 milímetros. Atrás, este crossover da Suzuki é bem mais sóbrio, destacando-se apenas a quantidade – algo exagerada – de símbolos de que esta versão híbrida e de tração às quatro rodas dispõe.

Interior

Interior (7/10) Tal como na carroçaria, também no interior do S-Cross a Suzuki não quis destacar-se pelo excesso de irreverência ou de soluções muito inovadoras, jogando pelo seguro e apostando num interior sóbrio mas moderno. O painel de instrumentos tem uma leitura muito fácil e ao centro dispõe de um pequeno mas completo computador de bordo, aqui monocromático ao invés do multicores do Vitara. O infotainment, sistema ao qual não faltam as funções atualmente quase “obrigatórias”, e tal como no Vitara que ensaiámos no Automais, também podia ter um interface mais fácil de utilizar e uma apresentação mais moderna, solução que em muito beneficiaria a experiência a bordo.

A posição de condução é elevada, mas não em demasia, solução que, em conjunto com a baixa linha de cintura, com muito vidro, e um correto posicionamento do retrovisor exterior, garantem um boa visibilidade para a frente. Atrás, o vidro grande e quase vertical, transmite sensação idêntica. Os materiais aplicados são, de uma maneira geral, rijos, com excepção do painel central do tablier. No entanto, nesta unidade de “cidadania espanhola”, não identificámos nenhum ruído parasita que daí resultasse. Os passageiros de trás vão bem sentados, com bastante espaço para pernas, mas nessa zona pedia-se um pouco mais de suporte lateral. Ainda atrás, a presença do teto panorâmico rouba alguma folga para a cabeça. Nada de grave, mas notório. A mala tem 430 litros de capacidade e dispõe de um muito útil fundo amovível.