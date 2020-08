Suzuki Vitara 1.4L Mild Hybrid Allgrip – Ensaio Teste

Exterior (7/10) Sem querer dar excessivamente nas vistas, a Suzuki apostou num bom compromisso entre as linhas modernas de um crossover urbano e uma considerável dose de robustez para a carroçaria do seu pequeno SUV, conferindo-lhe uma identidade muito própria. Um dos maiores destaques no exterior do Vitara é, sem dúvida, o tejadilho negro que tanto contraste faz com o restante Solar Yellow Perola da carroçaria. Importa também mencionar a presença dos faróis LED, solução que encontramos igualmente na traseira e ainda para as jantes de 17 polegadas com acabamento específico neste topo de gama GLX. As proteções em plástico preto percorrem toda a carroçaria e são complementadas por alguns elementos mais requintados, cromados, como por exemplo à frente, junto dos faróis de nevoeiro.

Interior

Interior (6/10) É aqui, no habitáculo do Vitara, que estão alguns dos seus pontos menos bons. O recheio e dotação de equipamento, como pode verificar no capítulo seguinte do nosso ensaio, não é, de todo, motivo de críticas negativas. No entanto, no que diz respeito a materiais, abundam os plásticos rijos, sendo que apenas o topo do tablier utiliza um de toque macio, muito macio na verdade. Tratando-se de uma unidade nova, não há ruídos parasitas a relatar, mas com uma larga utilização de materiais de menor qualidade, esta avaliação poderá vir a ser bem diferente daqui a algum tempo de utilização.

A posição de condução é alta, ideal para os condutores SUV que tanto a valorizam e o desenho do banco também convence, confortável e com bom suporte. Assim, a boa visibilidade conseguida contribui igualmente para a facilidade com o que o Vitara se deixa conduzir. Atrás, há espaço adequado para as pernas de ocupantes de estatura média, sendo que em altura os centímetros livres são ainda mais. O túnel central relativamente baixo contribui para que seja mais fácil transportar três pessoas, mas a consola central muito intrusiva rouba algum espaço livre atrás. Neste local, falta-lhe também uma tomada USB ou de 12V, pontos de energia cada vez mais valorizados.