Volvo XC40 T5 Plug In – Ensaio Teste

O XC40 muda pouco nesta transição, ou seja, não fosse a portinhola da ficha para o recarregamento da bateria, e este seria um perfeitamente normal XC40. Ou seja, o mesmo estilo, a capacidade bicolor de carroçaria e tejadilho, as mesmas jantes e a mesma volumetria. Tudo igual, exceto a tal portinhola localizada no guarda lama dianteiro do lado esquerdo.

O mesmo discurso usado para o exterior é usado no interior, com a única diferença a estar no painel de instrumentos que perde o conta rotações em favor de um instrumento combinado com a identificação do consumo de energia e a regeneração feita. Quando ligamos o modo Sport, regressa o conta rotações. A qualidade dos acabamentos e dos materiais é excelente, o ecrã central de 9 polegadas agrupa a maioria das funções, comandadas através da sensibilidade ao toque do ecrã. A habitabilidade não foi beliscada pela presença do sistema híbrido (apenas o porta luvas entre os bancos da frente reduziu-se devido à colocação da bateria) e atrás cabem duas pessoas, com o terceiro elemento a ter mais algumas dificuldades. A bagageira com 460 litros ficou intacta.

A versão Inscription está muito bem equipado, com estofos em pele, jantes de liga leve de 19 polegadas, vidros elétricos, acesso e arranque mãos livres, sensores de chuva e luz, ar condicionado automático, sistema de info entretenimento com ecrã de 9 polegadas, entre muitos outros itens. A pintura metalizada custa 769 euros ou 1.371 euros, as jantes de liga leve de 20 polegadas custam 664 euros e as de 21 polegadas nada menos que 2251 euros. O kit exterior custa 2.060 euros, o kit de chapas de proteção fica por 1.295 euros e o spoiler traseiro obriga a pagar 428 euros. Depois há nove pacotes diferentes que são facilmente consultáveis em https://www.volvocars.com/pt/build/suv/xc40/recharge-inscription/t5-262cv-plug-in-hybrid-fwd/summary?s=BMXVWAG .

Este é um assunto que funciona como uma espada de dois gumes. Eu explico. Com a bateria carregada, a Volvo anuncia entre 42 e 45 km de autonomia elétrica. São precisas 9 horas numa tomada doméstica para recarregar a bateria de 10,7 kWh, mas com a “wallbox” de 7,4 kW são precisas apenas 2 horas. Bom, carregada, a bateria é um excelente auxiliar e se ficar abaixo dos 2 litros não é possível, registei várias vezes 2,2 l/100 km, sendo que em modo elétrico, o carro não vai além dos 125 km/h. Se andarmos em cidade, a autonomia homologada mantem-se, nas assim que vamos para a autoestrada, a queda é abrupta e não vai alem de 20 km. O pior é quando a bateria acaba e temos de andar na autoestrada. Ai o consumo dispara para perto dos dois dígitos e o XC40 deixa de ser um carro económico e amigo do ambiente. E essa acaba por ser a grade pecha dos híbridos Plug In.

Ao volante

Pontuação 7/10

A utilização do XC40 híbrido é muito semelhante à do… XC40. As maiores diferenças residem na forma como podemos, inteligentemente, jogar com a autonomia da bateria: olhando para o instrumento onde está a escala do sistema híbrido, percebemos até onde podemos acelerar para que o motor térmico não entre em ação e é possível andar muito tempo em cidade apenas com propulsão elétrica. Mas quando isso não é possível, a transição é muito suave quase não se dando por isso e o três cilindros não vibra nem nos irrita com aquele barulhinho de máquina de costura. A recuperação da aceleração é muito boa, apesar do peso elevado do carro.

Quando acaba a bateria, o XC40 passa a ser um híbrido comum, os consumos disparam e o carro perde piada e sentido. Muito confortável no que toca á insonorização, o XC40 Plug In é confortável no interior e curva de forma capaz apesar do peso extra. O modo mais desportivo (Power) mantém o motor térmico e o elétrico a funcionar, endurece a direção e torna a caixa mais reativa, mas o XC40 não se transforma por isso num SUV desportivo. Continua a ter uma motricidade apenas suficiente e no piso molhado, o eixo dianteiro cede rapidamente e a direção demasiado dieta não ajuda nessas condições. Mas, na realidade, o maior defeito do XC40 T5 é outro. Defeito esse que já não é novo e vem do tempo do primeiro híbrido da Volvo, o V60 Hybrid de 2012: a travagem. É muito complicada de gerir e de dosear: ou travamos demais e parece que levamos um pontapé nas costas, ou apanhamos valentes sustos quando temos de fazer aquelas curtas travagens do para arranca ou de um tráfego menos fluído. Não raras vezes carregamos suavemente, como deve ser, e o XC40 não para e o embate parece é iminente (aí entra em ação o sistema de travagem autónomo de emergência) e acabamos a fazer mais força que o necessário e quem vem atrás apanha um susto. A culpa é do sistema de regeneração, que necessita de melhor afinação.