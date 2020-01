BMW X3 M Competition – Ensaio Teste

Pode parecer estranho, mas o X3 continua a ser um dos melhores exercícios de estilo da BMW que nesta versão desportiva, muito musculada, acaba por não ficar estragado. Os detalhes são corretos, as jantes de liga leve generosas rimam com o resto da postura e a verdade é que este X3 M acaba por seduzir através do estilo. Não há cá “nem funfuns nem gaitinhas”, este é um SUV desportivo e pronto! Gosto! Só um detalhe: acho muita piada aos espelhos exterior típicos M e do M3, mas no X3 acabam por não fazer muito sentido, pois provocam imensa turbulência e, naturalmente, ruído indesejável.

Graças a Deus que o X3 tem um interior que faz parte do passado da BMW no que toca aos habitáculos e não desta nova geração que, na minha opinião, enfraqueceu uma das melhores coisas que a casa bávara tinha: a familiaridade com todos os BMW. Os instrumentos são digitais, mas são redondos e alinhados como sempre a BMW fez desde há muitas décadas. Quem diz que estão fora de moda não sabe o que está a dizer. A posição de condução é excelente, pois o banco é envolvente com amplo suporte para pernas e costas, muitas regulações e nas mãos temos um volante “à BMW”. A consola central não é das mais belas, mas pelo menos o X3 tem uma excelente visibilidade (muito melhor que a do X4), uma boa habitabilidade traseira e uma bagageira entre 550 a 1600 litros. Valores mais que suficientes para um SUV como o X3.A qualidade de construção é muito boa e os materiais são de elevada qualidade e a verdade é que a BMW consegue no X3 aproximar-se da Audi e dos interiores brilhantes que sempre realiza.

As versões M da BMW são bem equipadas, mas como também é hábito na BMW, a lista de opcionais é, igualmente, excelente e, sobretudo, longa. De série é oferecido o sistema de navegação, leitor de CD, tele serviços, serviços Connected Drive, conectividade com aparelhos móveis, USB, Bluetooth e carregamento wireless, ar condicionado automático, vidros elétricos sensores de chuva e luz, fecho central com alarme e acesso e arranque mãos livres e mais algumas coisas que fazem parte do equipamento de série. A partir daqui e para ter um X3M Competition, terá de alargar os cordões à bolsa. Face ao modelo ensaiado, a pintura metalizada custa 813 euros, o sistema de acesso Comfort fica por 512 euros, chave BMW com ecrã custa 300 euros. As barras no tejadilho custam 293 euros, os vidros com proteção solar ficam por 382 euros e o ajuste elétrico dos bancos custa 138 euros. Seguem-se os frisos em fibra de carbono (715 euros), luzes adaptativas LED (422 euros), assistente de condução Plus (1.967 euros), assistente de estacionamento Plus (902 euros), Head Up Display (934 euros), sistema de som Surround Harmann Kardon (594 euros), informação de trânsito em tempo real (135 euros), Pacote M Driver’s (2.065 euros) e pacote M Competition que custa 7.037 euros e inclui sistema de esvape M, jantes de liga leve de 21 polegadas, apoio lombar nos bancos dianteiros, cintos de segurança M, proteção ativa, bancos desportivos BMW M e pacote Competition. Tudo isto leva o preço deste X3 M para lá dos 143 mil euros.

O seis cilindros com 510 CV não é, propriamente, um pisco no que toca a sorver gasolina de 98 octanas. A BMW anuncia um valor de 10.5 l/100 km, mas se conseguir baixar dos 14 litros, diga-me alguma coisa que lhe dou um abraço. A mediado ensaio ficou nos 15,2 l/100 km, nada de preocupante quando temos debaixo do pé direito mais de 500 CV, ainda por cima num SUV nada leve. E quando decidi tentar explorar tudo o que há no X3 M Competition, os valores subiram assustadoramente para perto dos 20 litros, com picos bem acima. Mas, criticar isso num carro desses? Por amor de Deus!

Ao volante

Pontuação 8/10

Confesso que adoro o X3 M Competition, mas o carro não é perfeito e a BMW voltou aos velhos tempos da divisão M com endurecimento forte da suspensão. Lembram dos primeiros Mini Cooper S e JCW? O X3 M Competition, mesmo no modo de condução normal ou Comfort, é duríssimo e roça, neste modo, o desconfortável para quem segue no banco da frente, pois atrás é mesmo desconfortável. A BMW justifica esta insana dureza das suspensões, porque o carro é um M3 X e não um X3 M, ou seja, a casa bávara quis satisfazer os clientes SUV-dependentes com um M3 com cara de X3. A ideia era dar ao X3 M um comportamento á altura do M3, mas alguém dentro da divisão de suspensões deve ter pensado que um carro duro como pedra, à imagem do carro dos Flinstones, seria a única possibilidade de fazer isso. Juntam-se a isso as jantes de 21 polegadas e o recrudescimento da dureza nos modos Sport e Sport Plus, tornam tudo ainda mais complicado no que toca ao conforto. Acreditem que entre os modos Comfort, Sport e Sport Plus, a diferença é pequena, mas sempre no sentido de endurecer mais a suspensão. E tudo isto não consegue que o X3 M Competition seja um SUV com um comportamento à imagem do M3. Ao invés, continua a ser um carro pesado e alto, que luta para manter os movimentos da carroçaria controlados – é tão duro que consegue sem grandes dificuldades – tem uma direção rápida, precisa, mas muito assistida e sem sensibilidade e de nada vale deitar mão aos modos de condução, pois fica tudo quase na mesma.

Tenho de ser honesto e dizer que em curva o X3 M Competition controla bem os movimentos da carroçaria num percurso de “pif paf” (curvas sucessivas para um lado e para o outro), percebe-se que o sistema de tração integral privilegia o eixo traseiro, ajudando as pequenas derivas a levar muita velocidade para dentro da curva. Mas o Alfa Romeo Stelvio Quadifoglio também faz isso, mas curva ainda mais depressa, sem ser tão desconfortável. Até o Mercedes GLC AMG é mais confortável. Seja como for, com 510 CV, o X3 M Competition é super veloz.