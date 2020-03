Renault Captur Blue dCi 115 Exclusive – Ensaio Teste

409825



























Renault Captur Blue dCi 115 Exclusive

Texto: Jorge Reis

Quem disse que o gasóleo está a chegar ao fim!?

Depois de já aqui termos deixado as análises à realidade de duas variantes do novo Renault Captur, nomeadamente equipadas com motores a gasolina, o TCE de 100 e de 130 cv de potência, respetivamente, avançámos agora para novo ensaio dinâmico, agora ao volante do Captur equipado com um bloco diesel de 115 cv. E se pensa que a aposta do gasóleo tem os dias contados, fica a confissão deste lado que não acreditamos muito nessa teoria, não só porque são imensos os veículos em circulação com blocos diesel, e principalmente porque a grande maioria destes modelos serem propriedade de pessoas coletivas, que procuram ter apostas racionais nos seus parques automóveis, e que exatamente por isso deverão continuar a manter a aposta no diesel, justificando a sua aposta pelos custos operacionais mais reduzidos e a longevidade dos veículos com desvalorizações menores do que aquelas que somam as opções idênticas com motores a gasolina.

Continuando a olhar de perto para aquele que é o modelo que tem vindo a trilhar um caminho de sucesso indesmentível no segmento porventura mais importante do mercado automóvel e sem dúvida o segmento da moda, o Renault Captur apresenta-se aqui com um motor fiável e resiliente, para um conjunto de argumentos que jogam a seu favor pelos consumos e as prestações, bem assim como a desenvoltura deste modelo Renault.

As mudanças introduzidas pelo construtor no exterior mas também no interior do novo Renault Captur permitem agora para este modelo uma imagem global mais musculada, com linhas mais agressivas e de maiores dimensões, para um habitáculo igualmente maior e com mais espaço e conforto, num modelo que reforça argumentos para continuar a vencer, aqui entre aqueles que continuam a apostar nos blocos a gasóleo, que gostam de apostar na economia sensitiva de quem fica com a ideia de poupança efetiva a cada vez que vai ao posto de combustível, ainda que no momento da compra tenha que investir um montante superior.

Conheça todas as versões e motorizações AQUI .

Mais:

Conforto, Espaço, Prestações dinâmicas Menos:

Suspensão dura em pisos irregulares