Renault Captur TCE 100 Exclusive – Ensaio Teste

By Vasco Reis on 2 Março, 2020

Renault Captur TCE 100 Exclusive

Texto: Jorge Reis

O mais pequeno dos Captur mas grande ainda assim!

Continuando a dar conta da realidade da nova gama Captur na Renault, depois de já aqui termos ensaiado a versão a gasolina de 130 cv de potência, é tempo agora de olhar para este SUV na segunda geração da Renault mas agora equipado com o motor a gasolina TCE de 100 cv, a proposta mais pequena para a gama em termos de motorização, mas ainda assim grande nas prestações e na forma como permite ao utilizador um dia a dia agradável, com prestações assertivas e por vezes até surpreendentes. Com a responsabilidade de ser, afinal, o modelo que tem vindo a trilhar um caminho de sucesso indesmentível naquele que é o segmento porventura mais importante do mercado automóvel e sem dúvida o segmento da moda, o Renault Captur apresenta-se aqui com mais um argumento pelo preço permitido, mas também pelos consumos e as prestações deste pequeno bloco tricilíndrico de 999 cc e 100 cv de potência máxima.

As mudanças introduzidas pelo construtor no exterior mas também no interior do novo Renault Captur permitem agora para este modelo uma imagem global mais musculada, com linhas mais agressivas e de maiores dimensões, para um habitáculo igualmente maior e com mais espaço e conforto, num modelo que reforça argumentos para continuar a vencer.

