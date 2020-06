By José Manuel Costa on 12 Junho, 2020

O confinamento já lá vai, a pandemia está a diluir-se e o tempo livre começa a ser menor. Porém, esta semana temos três feriados quase seguidos e por isso, entre uma bola de Berlim, um mergulho na água salgada ou na piscina e a sardinhada no pinhal ou no restaurante, que tal testar os seus conhecimentos do mundo automóvel? Pronto para o desafio?

Nível Difícil.

1 – Este é um superdesportivo francês. Que carro é? A) Venturi Atlantique; B) Audax Roadster; C) Vernet Pairard

2 – Foi dos primórdios dos monovolumes e nasceu nos EUA. De que carro falamos? A) Chrysler Voyager; B) Stout Scarab; C) Voisin Aerodyne

3 – Este carro antecipa o futuro a condução autónoma. Falamos de que modelo? A) Mercedes F105; B) Fiat Centovenci; C) Nissan Aryia

4 – Que protótipo é e que nome tinha? A) Bentley EXP; B) Lexus LFR; C) VW Golf GTE Sport

5 – Vale mais de 3 milhões de euros e é feito fora da Europa. Que carro é? A) Pagani Huayra; B) Icona Vulcano; C) W Motors Lyjan HyperSport

