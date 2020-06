By José Manuel Costa on 12 Junho, 2020

O confinamento já lá vai, a pandemia está a diluir-se e o tempo livre começa a ser menor. Porém, esta semana temos três feriados quase seguidos e por isso, entre uma bola de Berlim, um mergulho na água salgada ou na piscina e a sardinhada no pinhal ou no restaurante, que tal testar os seus conhecimentos do mundo automóvel? Pronto para o desafio?

Nível Médio.

1 – Este carro era o mais veloz do 0-1000 metros no seu tempo. Sabe que carro é? A) Alfa Romeo 33 Stradale; B) Alfa Romeo 1900C; C) AlfA Romeo 33

2 – Este motor pertence a que carro? A) Ford Escort RS; B) Fiat 131 Abarth C) Caterham Super Seven

3 – Este foi o carro charneira para a vida da Skoda como ela é hoje? A) Skoda Scala; B) Skoda 130; C) Skoda Favorit

4 – A que modelo pertence este velocímetro? A) Alfa Romeo 75; B) Lancia Delta; C) Fiat Ritmo

5 – Este é um protótipo que deu origem a que carro? A) Bugati EB112; B) Bugatti Veyron; C) Nenhum

