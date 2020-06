By José Manuel Costa on 12 Junho, 2020

O confinamento já lá vai, a pandemia está a diluir-se e o tempo livre começa a ser menor. Porém, esta semana temos três feriados quase seguidos e por isso, entre uma bola de Berlim, um mergulho na água salgada ou na piscina e a sardinhada no pinhal ou no restaurante, que tal testar os seus conhecimentos do mundo automóvel? Pronto para o desafio?

Nível Fácil.

1 – Desportivo japonês teve de mudar de nome em França. Que carro é? A) Toyota MR2; B) Honda S2000; C) Suzuki Impreza

2 – Qual era o nome deste carro quando surgiu? A) Mazda Miata; B) Mazda MX-5; C) Mazda MX-3

3 – A que carro pertencia este guarda lamas tão nervurado? A) Alfa Romeo SZ; B) Porsche 911; C) TVR Sagaris

4 – Estas são as saídas de escape de que carro? A) Ferrari Monza SP; B) Porsche Carrera GT; C) Mclaren 600 LT

5 – Este é um superdesportivo, sabe qual é? A) Ferrari GTB; B) Zenvo TSI GT; B) Koenigsegg Agera

