5 dicas a seguir no momento de levar o carro à revisão

22 Janeiro, 2020

Precisa de levar o carro à revisão e quer garantir que segue todos os passos necessários? Continue a ler, damos-lhe 5 dicas, para garantir que o processo é fácil e rápido para si.

A saúde e bem-estar dos nossos automóveis, é muito importante. Mantê-los em bom estado tem consequências diretas no nosso próprio bem-estar, conforto, segurança e saúde, assim como das pessoas que transportamos diariamente. Se chegou o momento de pensar na revisão e manutenção do seu veículo, tome nota do que não se pode esquecer e o que deve fazer para marcar a revisão.

Ao não fazer a revisão do seu automóvel está a arriscar alguns perigos:

● Maior risco de acidentes

● Maior risco de avarias

● Diminuição do tempo de vida do motor

● Aumento da emissão de gases poluentes

● Aumento do consumo de combustível

1. Não perca nenhuma revisão anual

Mesmo que se esteja a aproximar a altura do ano em que é necessário levar o carro à revisão e que lhe pareça está tudo bem e controlado e não vai precisar, não se deixe levar por este mito. Como qualquer máquina, um automóvel é composto por peças mecânicas e precisa de uma manutenção básica para garantir a lubrificação dos componentes. Além disso, a manutenção contribui para valorizar o valor do carro e mantê-lo na garantia.

2. Marque a revisão com antecedência

Não deixe de fazer a sua marcação com antecedência, sobretudo se tem viagens grandes planeadas para um futuro próximo. Mesmo que só utilize o automóvel para deslocações casa-trabalho, deve na mesma marcar a revisão e garantir que naquele dia vai ser possível levar o carro à oficina.

3. Pesquise a opção melhor para si e para o automóvel

Procure por uma boa relação custo-benefício, no que diz respeito a procurar a melhor opção para o seu automóvel. Cada modelo tem necessidades específicas, pelo que é importante deixar o carro na mão de especialistas autorizados. No AutoSport.pt, recomendamos o novo serviço online da Caetano Retail. Da maneira mais fácil e cómoda, pode agendar a revisão do seu automóvel . Com alguns cliques e de forma totalmente gratuita, pode agendar a sua revisão para o dia e hora que lhe forem mais convenientes.

4. Não se esqueça que o barato sai caro

Peças baratas, manutenções deixadas a meio, revisões defeituosas… Na hora de garantir a segurança do nosso carro e, por conseguinte, nossa e da nossa família, não se esqueça que o barato sai caro. Garanta que está a fazer a sua revisão num local de renome e com garantias dadas no mercado.

5. Consulte o plano de manutenção do seu veículo

Desta forma, nunca vai deixar passar o momento da revisão e garante que o seu carro anda nas melhores condições. Os outros condutores e a sua carteira, agradecem! Vai também manter a longevidade do seu veículo, o que a longo prazo é extremamente benéfico!

