70 anos de evolução da Seat em quatro fotos… muito especiais!

4 Junho, 2020

Faça o favor de deslizar para a esquerda e para a direita cada uma das fotos e veja como em quatro fotos podemos olhar para 70 anos de evolução.

<iframe src=”//muma.cat/seat/seat-1400-seat-leon/” width=”1050″ height=”600″ style=”border: 0;”></iframe>



1 – O primeiro modelo versus o mais recente.

Em 1953, a SEAT lançou o seu primeiro automóvel, o SEAT 1400. 70 anos mais tarde, o modelo mais recente da empresa, a quarta geração SEAT Leon, é um sinal da evolução da marca, sem perder o seu espírito.

<iframe src=”//muma.cat/seat/seat-ibiza/” width=”1050″ height=”600″ style=”border: 0;”></iframe>

2 – Ibiza: um ícone

35 anos e cinco gerações mais tarde, o SEAT Ibiza continua a ser um ícone. As suas linhas retas tornaram-se mais dinâmicas e o motor é agora mais potente e eficiente, mas o modelo que ajudou à internacionalização da empresa continua a ser sinónimo de juventude e espírito mediterrânico.

<iframe src="//muma.cat/seat/fabrica/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe>

3 – Fábrica de Martorell

Enquanto os automóveis da SEAT eram inicialmente produzidos manualmente, a automação ajudou agora a reduzir a pressão sobre os trabalhadores e a reduzir o tempo de produção. Os robôs autónomos e outros colaborativos coexistem ao lado dos trabalhadores nas linhas de montagem.

<iframe src="//muma.cat/seat/seat-toledo-olimpico-seat-mii-electric/" width="1050" height="600" style="border: 0;"></iframe>

4 – Mobilidade elétrica

O primeiro modelo elétrico da SEAT foi construído para os Jogos Olímpicos de Barcelona de 1992. Era um Toledo personalizado para acompanhar a chama olímpica e abrir a maratona, que tinha o seu carregador de energia escondido atrás da grelha frontal. Hoje, o Mii Electric é o primeiro modelo 100% elétrico da SEAT e incorpora a mais recente tecnologia para aumentar a eficiência das suas baterias.

