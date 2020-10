Velocidade Furiosa 9 novamente adiado devido ao novo filme de 007

By Guilherme André on 6 Outubro, 2020

Originalmente agendado para o dia 22 de maio de 2020, o Velocidade Furiosa 9 foi adiado para 2 de abril de 2021, devido à pandemia de coronavírus, contudo, vai ser novamente atrasado. Ao que tudo indica, o estúdio Universal passou o nono filme para 28 de maio de 2021. Esta triste notícia para quem é fã da saga, tem uma explicação. A alteração surgiu horas depois da MGM ter anunciado a nova data do “007: No Time To Die” que, curiosamente, é no dia 2 de abril de 2021.

Sendo assim, não faria muito sentido ter dois grandes filmes a estrear no mesmo dia, o que iria prejudicar as vendas de bilhetes de ambos os lados e, assim, a Velocidade Furiosa 9 “deu o braço a torcer”. Ou seja, os fãs vão ter de esperar mais algum tempo para conhecer o VF9. Outro problema é que dia 28 de maio estava destinado para a estreia do próximo filme (Velocidade Furiosa 10) que agora fica sem data.

