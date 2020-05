A extraordinária história de um designer que ganhou um emprego com… desenhos!

By José Manuel Costa on 14 Maio, 2020

























Sabem, fazer um título com “extraordinária”, “designer”, “história” e o nome Andries van Overbeeke, não é fácil dai a redundância. Mas a verdade é que o designer holandês conseguiu um emprego na Bugatti graças aos desenhos de monolugares de Fórmula 1.

O sucesso dos seus desenhos foi de tal forma que a Bugatti lhe ofereceu um estágio, que aconteceu em 2015. Cinco anos depois, a Bugatti deixou o holandês revelar aquilo que fez no estágio: um sucessor do Bugatti Gran Turismo, o carro que habita o mundo virtual no jogo Gran Turismo para a PlayStation.

O modelo bebe inspiração no Type 35, que tem o título de carro de competição mais em sucedido no mundo.” O Bugatti Vision Gran Turismo foi um projeto que foi feito debaixo da orientação de Achim Anscheidt (responsável pelo estilo), Sascha Selipanov (responsável pelo estilo exterior e do processo criativo), Etienne Salomé (responsável pelos interiores) e Frank Heyl, responsável pelo desenvolvimento de estilo exterior para produção. O carro é super agressivo e tem todos os detalhes que fazem dele um carro estrela do jogo da PlayStation.

Desde que fez o estágio na Bugatti, Adries van Overbeeke tem estado ocupado como designer de exteriores da Genesis, no estúdio da Hyundai Kia em Frankfurt, tendo estado envolvido em projetos secretos, mas também deu uma ajuda a desenhar o Dendrobium, o híper carro elétrico e também tem a sua impressão digital no Batmobile que vai aparecer no filme “O Batman” que deverá estrear em 2021. Se quiser pode seguir o seu trabalho no Instagram e no Behance.

