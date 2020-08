Abarth 595 recebe duas edições limitadas bem diferentes

By Guilherme André on 28 Agosto, 2020

































O Abarth 595 é, muito possivelmente, um dos desportivos com mais edições limitadas que existe. De facto, esta carroçaria já conta com várias personalizações e, todas elas, diferentes umas das outras. Agora, a marca italiana decidiu apresentar duas novas versões denominadas Scorpioneoro e Monster Energy Yamaha.

Começando pelo primeiro, este é limitado a 2000 unidades e presta homenagem ao A112 Abarth “Gold Ring” de 1979. Para tal recebe, de série, uma pintura preta com decorações em dourado na carroçaria, sendo o toque final, as jantes igualmente douradas. Tudo isto é acompanhado pelo motor 1.4 T-Jet com transmissão manual que debita 165 cavalos de potência. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 7,3 segundos. Passando para o interior, a Abarth realizou um tratamento idêntico ao exterior, ou seja, bancos em pele preta com a inscrição “Scorpioneoro” bordada nas cabeceiras dos bancos, acompanhada pela bandeira italiana e o nome Abarth. No túnel central encontramos uma placa dourada com o número da unidade. De modo a “mimar” os clientes, a Breil criou um cronógrafo especial desta edição que inclui o símbolo dourado. O Abarth 595 Scorpioneoro já está disponível para encomenda e os preços começam nos 27 530€.

Abarth 595 Monster Energy Yamaha, o desportivo que faz lembrar o MotoGP

Se por um lado o Scorpioneoro remete para uma espécie de homenagem, o Abarth 595 Monster Energy Yamaha pretende seduzir clientes mais jovens e fãs de MotoGP. Igualmente limitado a 2000 unidades, esta edição caracteriza-se por um exterior bicolor que faz lembrar a Yamaha utilizada por Valentino Rossi. Destaque ainda para o logo da Monster Energy no capot que garante o toque especial de irreverência.

No habitáculo a personalização continua com o logo da Monster Energy nos bancos, bem como as cores azul e preto utilizadas na carroçaria. Debaixo do capot está, igualmente, o motor 1.4 T-Jet associado a uma caixa manual com 165 cavalos.

