ABT chega aos 530 cavalos na Audi RS4 Avant

By Guilherme André on 2 Outubro, 2020























Não é novidade de que a ABT, empresa alemã que se dedica a modificar carros do Grupo Volkswagen, consegue retirar sempre mais algum “sumo” dos motores dos veículos. Desta vez, apresentaram a ABT RS4-S, uma versão mais “radical” da carrinha desportiva. No entanto, como uma modificação não é só potência, começamos pelo exterior. Neste ponto, a preparadora alemã acrescentou mais apêndices aerodinâmicos, uma nova afinação de suspensão, ponteiras de escape trabalhadas e ainda jantes de 21 polegadas.

Passando para a debaixo do capot, o motor V6 2.9 litros biturbo beneficiou com os “mimos” da ABT. De facto, conseguiram retirar mais 60 cavalos e 60 Nm de binário face à RS4 que vem de fábrica, para um novo total de 510 cavalos e 660 Nm de binário, ou seja, exatamente a mesma cavalagem do novo BMW M4 Competition. Caso queira ainda mais, saiba que a ABT tem uma segunda preparação que aumenta para 530 cv e 680 Nm de binário. Neste último caso há em opção um kit que retira o limitador de velocidade e permite atingir 300 km/h. Por fim, a preparadora alemã ainda não revelou o preço final desta proposta, mas a Audi RS4 base começa nos 111 242 euros em Portugal.

