Acabou o Bentley Mulsanne, ficando como topo de gama da casa britânica o Flying Spur

By José Manuel Costa on 29 Junho, 2020

Saiu da linha de montagem da Bentley o último Mulsanne, que não é o que está na imagem, porque o dono do último modelo produzido não quis revelar o carro. Assim, temos aqui o penúltimo Mulsanne que saiu da fábrica de Crewe.

Este é um Mulsanne 6.75 Edition, que faz parte de um lote de 30 carros que celebram o final da carreira do modelo, dai este estar pintado de preto Tungsténio e dourado. O fim do Mulsanne é, também, o fim do bloco V8 de 6,75 litros da Bentley que, apesar de ter sido remodelado amiudes vezes, é, na essência, o mesmo motor criado em 1959.

Assim, a Bentley passa a ter como topo da sua gama o Flying Spur, ficando por saber se os planos para fazer um “mega” SUV acima do Bentayga, será o novo topo de gama da Bentley.

