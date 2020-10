Ação “viajar sem pressa” apanhou mais de 20 mil carros em excesso de velocidade

By Guilherme André on 20 Outubro, 2020

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), Guarda Nacional Republicana (GNR) e Polícia de Segurança Pública (PSP), realizam entre os dias 13 e 19 de outubro a campanha “Viajar sem pressa”. Esta tinha como principal objetivo alertar para os riscos da condução em excesso de velocidade, uma das principais causas dos acidentes nas estradas. Perante isto, o balanço fez saber que foram fiscalizados em controlo de velocidade por radar cerca de 2.5 milhões de veículos.

Desse número, 20 393 veículos foram apanhados em excesso de velocidade, dos quais 11 151 foram “apanhados” em radares das Forças de Segurança (móveis) e 9242 pelos aparelhos da ANSR. Durante o mesmo período registaram-se ainda 2144 acidentes. Destes resultaram 9 vítimas mortais, 30 feridos graves e 586 feridos leves. De referir que esta campanha está inserida no Plano Nacional de Fiscalização de 2020.

