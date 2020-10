Afinal, a cor do General Lee parece ter origem europeia

By João Isaac on 9 Outubro, 2020

Por esta notícia é que ninguém esperava. Fez-se, finalmente, luz sobre as origens da mítica pintura do Dodge Charger mais famoso de Hollywood, o General Lee da série The Dukes of Hazzard. As versões sobre as origens do icónico tom de laranja eram várias. De um lado, entusiastas da marca defendiam que se tratava de um brilhante Hemi Orange. Porém, do outro, fãs da série defendem que o laranja do Charger voador é na verdade um Flame Red, uma cor da General Motors utilizada na década de 1970 pelo Chevrolet Corvette.

No entanto, através de um vídeo recentemente divulgado, ficou a saber-se que foi encontrada parte da carroçaria do primeiro exemplar do General Lee construído, e em ótimas condições, uma vez que estava guardada em local protegido. Foi assim possível testar a cor e chegou-se à conclusão que se trata de um tom registado como TnT Express, cor de uma empresa de entregas europeia. É verdade que não se consegue provar que esta é a cor original daquele componente, e a cor final próxima da da TnT resulta , muito provavelmente, de uma coincidência, mas ainda assim, não deixa de ser muito curiosa a ligação entre tão veloz máquina e uma empresa focada em transportes expresso.

