Afinal é mesmo verdade: a BMW acaba de confirmar o fim do M2!

By José Manuel Costa on 26 Maio, 2020

Há cerca de hora e meia ficámos chocados com o facto da BMW ter planos para acabar com o M2 (choro)… agora veio a confirmação: a casa bávara vai, mesmo!, acabar com o M2 nos mercados europeus!!!

Segundo o porta voz da BMW, Andrea Schwab, a casa alemã vai acabar com o carro no final de 2020. Em declarações ao sítio Carscoops, conformou os rumores. “Sim, os rumores são verdadeiros. A produção do atual BMW M2 para os mercados europeus terá o seu fim no final de 2020. Para todos os outros mercados a produção continuará.”

Quanto ao sucessor do atual M2 e se terá uma nova versão, este porta voz limitou.se a dizer que “não comentamos a possibilidade ou não de existir um sucessor para o M2.”

