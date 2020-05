Afinal, o Renault Megane RS Trophy-R fez 7m40,10s ou 7m55,12s?!

By José Manuel Costa on 26 Maio, 2020

O Nurburgring e os seus recordes são uma história antiga e há-os para todos os gostos. Para já, e até comunicação em contrário, o Renault Megane RS Trophy-R é o recordista para os carros de tração dianteira.

Mas… o demónio está nos detalhes e nos “mas”: a revista alemã Sport Auto levou o Megane para o Nurburgring, colocou o seu mais expedito ensaiador, Christian Gebhardt, ao volante e despachou-o Nurburgring abaixo. Quando passou a linha de meta registou 7m55,12s. Espanto!!!

Então o alemão, na pista alemã ao volante de um carro francês fez mais 15 segundos que Laurent Hurgon (piloto francês que andou pelos Super produção franceses e no Campeonato Francês de GT4 onde venceu uma corrida em 218 com um BMW M4 GT4) que cumpriu o mesmo percurso em 7m40,10s.

Se os alemães estiverem certos, o Megane RS Trophy-R, vendido em apenas 500 unidades (e que o AUTOMAIS vai ensaiar dentro de dias, ndr) ficaria atrás do Honda Civic Type R (7m43,80s) e do Volkswagen Golf GTI Clubsport S (7m47,19s).

Para que não haja por aqui nenhuma teoria da conspiração – ou comecem a chamar pesudo ao alemão – ficam aqui os dois vídeos, o da Sport Auto e o da Renault Sport…

