Afinal, qual é mais veloz, o Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio ou o BMW X4M?

By José Manuel Costa on 10 Março, 2020

Os nossos camaradas sul africanos do sítio de internet Cars, tiveram a felicidade de dispor de uma pista de aviação e de dois dos mais interessantes SUV do momento. Qual foi o resultado?

Este é daqueles ensaios típicos dos ingleses e norte americanos, uma corrida de dragsters, desta feita com dois SUV equipados com motores diferentes a debitarem a mesma potência (503 CV) e binário semelhante (600 Nm para o Alfa, 599 Nm para o BMW). No lado italiano um V6 com 2.9 litros turbo, do lado alemão um seis cilindros em linha com 3.0 litros e sobrealimentação. Ambos têm tração integral, caixas automáticas com comandos no volante, mas o Alfa Romeo tem uma enorme vantagem em termos de peso, com menos 100 kgs que o BMW.

Na corrida dos nossos colegas sul africanos, a maior leveza do Alfa e o melhor sistema de arranque, atira-o para diante e batem, calmamente, o X4 M Competition. Mas a partir dos 120 km/h, o BMW começa a alcançar o Stelvio e acaba mesmo por o ultrapassar antes do final da corrida.

Significa isto que o BMW X4 Competition é melhor que o Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio? Não, significa que a BMW não estará a contar a história toda sobre a potência do motor, pois não é normal um carro com menor relação peso-potência anular a diferença inicial desta maneira. Ou seja, o BMW deverá ter mais potência que o anunciado pela marca bávara.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI