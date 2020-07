Agora em vídeo aqui está o Mercedes AMG GT R Black Series!

By José Manuel Costa on 10 Julho, 2020

Depois de tantas fotos e tanta conversa sobre o mais radical AMG GT R, a Mercedes decidiu lançar o primeiro vídeo a anunciar a chegada do AMG GT R Black Series.

E para isso contratou um famoso youtuber, o Shmee150. A história é simples: ele entrou, sorrateiramente, na garagem da AMG, tirou a cobertura, fez fotos do carro e decidiu levar o AMG GT R Black Series para uma voltinha. Não ouvimos o grito “Hi guys it’s Shmee(eeee)”, mas na parte final o youtuber fala com alguém e diz que o carro é de outro mundo. Não, responde essa outra parte “é feito em Affalterbach”.

Como já perceberam nas fotos e o AUTOMAIS já explicou várias vezes, este Black Series é o canto do cisne para o AMG GT, sendo um carro pensado para uma utilização em pista, embora legal opara andar em estrada. Tem muitas semelhanças ao AMG GT GT3 e deverá ter 710 CV e 850 Nm de binário. Mas a Mercedes estará por horas a revelar mais detalhes do AMG GT R Black Series.

