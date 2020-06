Ah!! a melodia de um Porsche Carrera GT e o seu V10!

By José Manuel Costa on 16 Junho, 2020

O Carrera GT é um carro icónico e feito numa era onde as alterações climáticas, a luta contra a velocidade e a exigência da eletricidade eram uma miragem. Hoje seria um herege!

O vídeo que mostramos serve, apenas, para recordar a fabulosa melodia que o V10 destinado à Fórmula 1 compõe cada vez que vem à rua esticar as pernas. Só para recordar, o motor do Carrera GT era um V10 atmosférico de 5,7 litros que debitava 605 CV (pfff… qualquer turbo com 3.0 litros faz melhor!) e 590 Nm de binário. Tinha quatro válvulas por cilindro, tempo de abertura variável das válvulas, peças internas em titânio e pistões forjados. Tudo técnica e tecnologia oriunda da Fórmula 1.

Porém, é o som que nos faz fechar os olhos e recuar duas décadas, saboreando o melhor que a tecnologia tinha na época. Simplesmente… fabuloso!

