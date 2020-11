Airbag central do novo Yaris garante prémio à Toyota

By João Isaac on 18 Novembro, 2020











A Toyota foi distinguida com o prémio Safetybest 2020 graças ao desenvolvimento e instalação de airbags centrais no seu novo Yaris, uma estreia no segmento B na Europa. A segurança foi um dos focos no desenvolvimento da mais recente geração do Yaris, incluindo, por exemplo, um habitáculo protegido graças à superior rigidez da carroçaria.

É o primeiro Toyota equipado com airbags centrais. Fazem parte do equipamento de série e disparam em caso de impacto lateral, evitando que o condutor e passageiro choquem um com o outro, protegendo, prioritariamente, a zona da cabeça. O júri da Autobest, composto por 31 pessoas, reconheceu a importância deste dispositivo.

O Yaris conta também com o extenso pacote de assistentes de segurança Toyota Safety Sense. Esta é a segunda vez que a marca japonesa recebe o prémio Safetybest, depois de em 2017 ter sido distinguida pela inclusão do pacote acima referido em toda a sua gama. O novo Yaris está igualmente na lista de finalistas para o prémio Autobest 2021 – Melhor Compra de Carro na Europa.

