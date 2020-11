Alfa Romeo 147 celebra o seu 20º aniversário

By João Isaac on 17 Novembro, 2020





















O Alfa Romeo 147 está de parabéns, pois passaram-se já vinte anos desde a sua apresentação no Salão de Turim de 2000. O compacto italiano, substituto dos Alfa Romeo 145 e 146, foi eleito Carro do Ano em 2001 e reúne ainda hoje uma legião de fãs que não resiste à elegância do seu design e ao carácter dos seus motores a gasolina 1.6 e 2.0 litros Twin Spark que, como o nome indica, utilizam duas velas por cilindro.

Da gama do compacto desenhado por Walter de Silva fizeram igualmente parte propulsores Diesel. Destacou-se igualmente pela versão desportiva GTA com o famoso motor Busso V6 com 3.2 litros e 250 cavalos. Este acelera de 0 a 100 km/h em pouco mais de 6 segundos e a velocidade máxima é de 250 km/h.

O Alfa Romeo foi substituído em 2010 pelo Giulietta, este apenas disponível em carroçaria de 5 portas, contrariamente ao 147 que dispunha de versões de 3 e de 5 portas. Foram produzidas quase 600 mil unidades do 147, das quais cerca de 5000 são desportivos GTA, as versões mais desejadas pelos entusiastas da marca e do modelo.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI