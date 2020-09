Alfa Romeo 8C Monza é a estrela do Salon Privé Concours d’Elegance

By João Isaac on 11 Setembro, 2020

No ano em que celebra 110 anos de vida, a Alfa Romeo prepara-se para ser o centro das atenções na próxima edição do Salon Privé Concours d’Elegance. A grande estrela é um 8C Monza da Scuderia Ferrari conduzido pelo às italiano Tazio Nuvolari e que saiu vitorioso da edição de 1932 da prova Coppa Principe di Piemonte em julho desse ano.

Este exemplar participou também na prestigiada prova de montanha Klausenrennen e viria a terminar no segundo posto na Targa Abruzzo em Pescara, conduzido por Mario Tadini. No entanto, viria a ser desclassificado devido a modificações não autorizadas nessa prova. É esse mesmo chassis, número 2111044, aquele que estará exposto no palácio de Blenheim.

Para além deste icónico automóvel da marca italiana, estarão igualmente expostas outras unidades de equivalente interesse histórico. São disso exemplo o 6C 2500 SS Coupé com carroçaria Touring de 1942. Do mesmo ano, estará presente um 6C 2500 S Cabriolet, unidade que se pensa ser uma de apenas três construídas nesta variante de carroçaria e também a única que mantém o motor original de seis cilindros.

O concurso de elegância do Salon Privé vai decorrer de 23 a 26 de setembro de 2020.

