Alfa Romeo e Jeep com representação oficial em Évora

By João Isaac on 20 Novembro, 2020

A Alfa Romeo e a Jeep passam a estar representadas, pela primeira vez, em Évora através da A MatosCar. Passam assim a fazer companhia à FIAT e à Abarth num complexo de stands apoiados por uma oficina comum.

A área de exposição tem cerca de 300 metros quadrados, contemplando uma zona exterior onde estarão expostas quer as viaturas comerciais, quer novos modelos amigos do ambiente como os novos Jeep Renegade e Compass 4xe e os mild hybrid Panda e 500.

O novo showroom das marcas FCA abriu no passado dia 7 de outubro e destaca-se pela já mencionada área comum de oficina. Os clientes podem inclusivamente ver os seus veículos através de portas transparentes nos serviços de manutenção e assistência.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI