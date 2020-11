Alfa Romeo Giulia é estrela no Sport Auto Award 2020

By João Isaac on 12 Novembro, 2020

O Alfa Romeo Giulia venceu quatro categorias na mais recente atribuição de prémios da revista alemã Sport Auto. Nesta que é a 28ª edição desta entrega de prémios, o Giulia voltou a ser premiado.

O novo Giulia GTAm venceu entre os veículos importados na categoria “Berlinas/Station Wagons de série acima de 100 mil euros” com cerca de 45% dos votos. Esta versão de topo está equipada com um motor V6 de 540 cavalos e inspira-se no Giulia Gran Turismo Alleggerita de 1965. É igualmente o modelo de estrada mais potente da história da marca.

Já o Quadrifoglio foi o vencedor da categoria “Berlinas/Station Wagons de série até 100 mil euros” com 47,5% dos votos. O Giulia Veloce, com 39,4% dos votos, foi o vencedor em categoria idêntica para modelos até 75 mil euros. E para não “estragar” a festa da Alfa Romeo, o Giulia destacou-se com o prémio equivalente até 50 mil euros reunindo 45% da votação.

Participaram 13 mil leitores no Sport Auto Award 2020, escolhendo os seus modelos de eleição de entre uma lista de 230 divididos por 18 categorias de viaturas de série.

