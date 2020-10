Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio distinguido

By João Isaac on 15 Outubro, 2020

O SUV desportivo da Alfa Romeo, o Stelvio Quadrifolgio, foi mais uma vez distinguido, desta vez como “SUV of the Year” pela revista especializada Auto Zeitung. A versão mais desportiva do modelo italiano superou onze rivais onde se incluíam os mais potentes SUV das principais marcas italianas, germânicas e britânicas.

O Stelvio Quadrifoglio utiliza um motor V6 biturbo de 510 cavalos, potência que passa ao asfalto através de um avançado sistema de tração integral, bem como de um inteligente sistema de vetorização de binário, um valor de 600 Nm, não menos impressionante do que a potência. Este modelo passou recentemente pela redação do Automais e poderá ficar a conhecê-lo, em detalhe, nos próximos dias.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI