Alguém gastou dinheiro para fazer de um Dodge Challenger de 2013 um Charger Daytona de 1969

By José Manuel Costa on 13 Maio, 2020











Carro raro e caro, o Dodge Charger Daytona lançado em 1969 é dos carros mais procurados pelos colecionadores, sendo que dos 501 feitos pela Dodge, muitos foram perdidos na competição e para a ferrugem.

O carro, pensado para competir na Nascar, era uma verdadeira besta: motor Hemi V8 com 7 litros de cilindrada e uma aerodinâmica pensada para dar ao Daytona o maior “downforce” possível, deixando de lado as questões estéticas. Eram tão mais veloz que os outros que foi banido da Nascar não sem antes ter sido o primeiro carro da Nascar a quebrar a barreira das 200 milhas por hora, com 322 km/h alcançados em Talladega.

A Dodge lembrou o Daytona em 2016 com uma série especial com base no moderno Challenger T/A. Mas este carro não é um desses.

Este é um Dodge Challenger de 2013 que alguém decidiu gastar muitas horas e muito dinheiro para fazer um interpretação moderna do carro original, com um pacote denominado “Daytona Package”. O carro tem jantes de 20 polegadas com pneus Goodyear, tem um motor Hemi V8 com 5.7 litros e 380 CV com uma caixa automática de 5 velocidades. Cumpriu, apenas, 3 mil quilómetros. Estará à venda em leilão online na Barret Jackson, tendo como único inconveniente ter de ser levantado no Texas.

