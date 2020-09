Alguma vez pensou como será acelerar a fundo num Koenigsegg Regera?

By Guilherme André on 29 Setembro, 2020

Para quem não sabe, o Koenigsegg Regera é um hipercarro sueco que pretende oferecer aos clientes uma experiência mais confortável quando comparado com outros modelos mais “agressivos” da gama. Porém, não se deixe enganar. Este GT está equipado comum motor V8 5.0 litros biturbo, associado a três motores elétricos. No total, debita mais de 1800 cavalos de potência. Limitado a uns meros 410 km/h, o Regera acelera dos 0 aos 96 km/h em 2,8 segundos, ou seja, não deixa de ser um hipercarro dos melhores que existe no mercado.

A equipa da AutoTopNL teve o prazer de testar exatamente isto na pista situada ao lado da fábrica da Koenigsegg e, felizmente para nós, decidiu gravar o momento. O vídeo em baixo mostra como é a aceleração de um hipercarro sem transmissão e, para além disso, delicia-nos com um som incrível.

