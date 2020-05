Amante do tuning? Este Mercedes 280 SE pode ser um achado!

By José Manuel Costa on 11 Maio, 2020











Custa pouco mais de dois mil euros, tem um motor com 185 CV e… bom, é diferente.

Está à venda no “market place” do Facebook e está pronto para ser recolhido nos arredores de Estocolmo. A base é um Mercedes 280 SE construído entre 1979 e 1985 era uma versão mais barata do Classe S W126. Era um carro reconhecido á distância, mas esta unidade caiu nas mãos erradas.

Percebe-se que habita naquele corpo um Mercedes, mas a transformação é tão radical que pouco mais podemos fazer que abanar a cabeça. Tudo começou com o tejadilho cortado e rebaixado, à boa maneira americana. A frente foi redesenhada os faróis redondos e um bico central, fazendo uma ligação aos mais modernos Mercedes. O capô também é uma criação original com amplas entradas de ar que parecem ser, apenas, cosméticas. Outras alterações são as jantes de liga leve de cinco raios, a pintura mate e a traseira completamente alterada. As duas saídas de escape destacam-se na traseira. Não há detalhes sobre a mecânica, mas acredita-se que se manterá o bloco de seis cilindros em linha com 2.8 litros e 185 CV. Se gostou, pode ser seu por pouco mais de 2.000 euros.

