Andy Palmer vai abandonar o cargo de CEO da Aston Martin

By José Manuel Costa on 25 Maio, 2020

A chegada de Lawrence Stroll à gestão da Aston Martin prometia mexidas na liderança da marca e a primeira vítima é o seu CEO.

Segundo o Financial Times, Andy Palmer, CEO da Aston Martin, vai abandonar o cargo, sendo substituído por Tobias Moers, o CEO da Mercedes AMG, já amanhã. Convirá recordar que a Daimler possui 5% da Aston Martin e é fornecedora da marca britânica de motores via AMG, sendo percetível a vontade do consórcio de investidores da Aston Martin liderado por Stroll em aprofundar os laços com a Daimler.

Quanto a Andy Palmer, foi um dos prejudicados pelo despotismo de Carlos Ghosn, saindo da Nissan depois de lá trabalhar durante 25 anos, quando percebeu que não iria mais longe que responsável pelo planeamento. Honra lhe seja feita, esteve no projeto do Qashqai que criou um segmento.

Andy Palmer não resistiu a um Lawrence Stroll habituado a punhos de aço e não punhos de renda na direção das empresas, e aos péssimos resultados financeiros, particularmente quando o CEO da Aston Martin decidiu colocar a marca na bolsa. Foi desastroso e com perdas de 90% de valor desde que entrou em bolsa em 2018, a marca ficou com excesso de produção e excesso de produto nos concessionários, perante uma desaceleração do consumo de produtos automóveis de luxo.

O ex-CEO da Aston Martin tinha na manga o trunfo DBX, o primeiro SUV da casa de Gaydon, mas nem isso permitiu evitar resultados péssimos e a necessidade de mais dinheiro. Recordamos que a Aston Martin conheceu no primeiro trimestre um prejuízo de 134 milhões de euros e que em janeiro, Lawrence Stroll e os seus associados, compraram 20% da Aston Martin por 241,3 milhões de euros.

Em comunicado, a empresa britânica anunciou que estava a rever a sua equipa de gestão e que fará um anúncio sobre as alterações.

