ANECRA mostra-se desagradada com ausência do incentivo ao abate no Orçamento de Estado 2021

By Guilherme André on 14 Outubro, 2020

A ANECRA, Associação Nacional das Empresas do Comércio e da Reparação Automóvel, emitiu um comunicado sobre a proposta do Orçamento de Estado de 2021. O principal reparo da entidade remete para o desprezo da retoma do Sistema de Incentivos ao Abate de Veículos em Fim de Vida. Isto porque Portugal tem um dos parques automóvel mais envelhecidos da Europa visto que, em média, cada carro ligeiro em solo nacional de 12/13 anos.

“É inadmissível e injusto que, num momento em que se vive uma situação conjuntural profundamente negativa e grave no Setor Automóvel, decorrente da crise pandémica que a todos tem atingido, no presente ano, estejamos a assistir a uma quebra de quase 40%, nas vendas registadas no mercado total de veículos automóveis face a idêntico período homólogo de 2019, o Ministério das Finanças, não tenha aceite um instrumento legislativo de incentivos setoriais, que tão importantes e positivos efeitos teve, na primeira década do século XX, quer ao nível do crescimento das vendas quer, da redução da idade média do Parque Automóvel Nacional”, podemos ler em comunicado.

Para além disso, a ANECRA salienta que esta medida iria ainda ajudar a contrariar o risco de quebra de receitas fiscais porque se iria buscar as perdas a outros valores que iriam crescer. “De acordo com rigorosos estudos de impacto efetuados pela ANECRA, mantendo as condicionantes existentes quando o referido sistema vigorou nos primeiros anos do presente século, seria facilmente obtido, através da recriação dos incentivos em apreço, um muito acentuado crescimento líquido de receita do ISV, inerente ao aumento, mesmo que se admita moderado, das vendas de carros novos, deduzindo o valor global dos benefícios a conceder, isto sem contar com o impacto significativo do IVA, sobre o preço base dos veículos automóveis que, obviamente, potenciaria um ainda maior crescimento da receita afeta ao automóvel”, acrescenta o documento.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI