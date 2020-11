Aos 78 anos, este condutor tem o Audi TT RS mais veloz do mundo

By Guilherme André on 18 Novembro, 2020

Tal como já mostrámos com o condutor de 80 anos que utiliza um Ferrari F40 como “daily car”, a idade é mesmo só um número no que diz respeito a paixão por automóveis e velocidade. Desta vez, trazemos um condutor britânico, Arthur, que apesar de ter 78 anos é o feliz proprietário de um Audi TT RS. Contudo, este não é um carro qualquer, mas sim o TT RS mais rápido do mundo. Isto porque, no aeródromo de Dunsfold, Reino Unido, mostrou que consegue acelerar dos 100 aos 200 km/h em 3,2 segundos, um valor nunca antes conseguido.

Quanto a modificações para atingir estes números, o Audi TT RS chega a uns impressionantes 1100 cavalos de potência, porém, Arthur acredita que é capaz de conseguir ainda mais 200 cv com a inclusão de turbos de maiores dimensões, o que iria baixar o tempo, segundo o próprio, para menos de 3 segundos. Mais uma vez, esta é a demonstração de que não há idade para se gostar de automóveis e, felizmente, Arthur quando está no carro afirma que “volto a sentir-me novo outra vez”.

Fonte: LivingLifeFast

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI