Ares S1 Project Spyder, o novo supercarro sem para-brisas

By Guilherme André on 29 Outubro, 2020

















A Ares Design apresentou ainda este ano o Ares S, um supercarro limitado a 24 unidades com preço a rondar o meio milhão de euros. No entanto, parece que não se vão ficar por aqui ao apresentarem o Ares S1 Project Spyder. Este partilha praticamente tudo com o coupé, porém, perde o tejadilho e o para-brisas. A Ares Design afirma que o ar circula sobre os passageiros e cria uma espécie de bolha à volta do habitáculo. Logo após os dois bancos surgem duas “bossas” e, mais atrás, as duas ponteiras de escape. Tirando estes detalhes é em tudo idêntico ao S ao apresentar um visual desportivo e aerodinâmico.

No habitáculo encontramos um revestimento em pele Nappa e Alcantara em que os dois passageiros são separados por uma consola central. Esta inclui um sistema de infotainment entre outros controlos. Ao nível mecânico a Ares Design usa o Corvette C8 como base, o que significa que utiliza chassis, transmissão de oito velocidades e motor do modelo norte-americano. Assim, os clientes podem esperar o 6.2 litros V8 atmosférico, mas com algumas alterações que aumentam a potência para os 715 cavalos e 969 Nm de binário. Para já não há preço para esta versão cabrio, mas deve rondar o mesmo do Coupé.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI