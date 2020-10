Art of Rally: o jogo que promete fazer as delícias dos fãs dos ralis

By João Isaac on 7 Outubro, 2020

O recém-lançado jogo Art of Rally é um jogo de corridas que aposta forte na imagem, cor e estilo no lugar do habitual detalhe visual de outros jogos do género. Resulta das muitas horas que o seu criador, Dune Casu, passou a jogar os títulos da saga Colin McRae Rally, bem como da sua experiência a conduzir carros de ralis na década de 1990 na Nova Zelândia.

Está disponível um modo de jogo Carrer que permite conhecer as várias eras da história dos ralis, através de mais de 50 modelos das décadas de 1960, 1970 e 1980, bem como dos Grupos S, B e A. São mais de 60 classificativas na Finlândia, Sardenha, Noruega, Japão e Alemanha que permitirão muitas horas de divertimento.

Todos os dias e semanas surgem novos desafios a superar e permite igualmente a captura e partilha de fotos, bem como um modo replay para que os condutores virtuais possam partilhar nas redes sociais as suas peripécias. O jogo Art of Rally está já disponível na plataforma Steam e tem um custo de 20,99 €.

