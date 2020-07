Assim se destrói um raríssimo McLaren Senna LM pertença de Adrian Sutil, ex-piloto de F1

By José Manuel Costa on 28 Julho, 2020

Só vão ser produzidos 20 McLaren Senna LM, feitos com base no Senna GTR, o carro da gama Senna dedicado a uma utilização em pista, todos pintados na cor Laranja Papaia, tal como este exemplar, pertença de Adrian Sutil.

Carro que foi levantado no concessionário da McLaren no Mónaco em janeiro! Seis meses depois, eis que numa província francesa e circulando a velocidade elevada, o carro despenhou-se contra um poste e um muro, ficando com a frente totalmente destruída. A extensão dos estragos deixa claro que o McLaren Senna LM não seguia devagar, mas um carro destes em estradas estreitas e sinuosas poderão ter sido responsáveis pelo acidente. Não foi possível confirmar se Adrian Sutil estava, ou não, ao volante do carro.

