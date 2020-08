Aston Martin DB5 Junior, o clássico elétrico para as crianças

By Guilherme André on 27 Agosto, 2020











A Aston Martin decidiu lançar um projeto a pensar nos mais novos. De facto, a marca britânica apresentou o denominado Aston Martin DB5 Junior, um carro “de brincar” elétrico com dois terços da escala do DB5 original. Desenvolvido em cooperação com a The Little Car Company, o veículo tem três metros e permite duas crianças andarem lado a lado.

Para o impulsionar, a Aston recorreu a um motor elétrico com aproximadamente 7 cavalos que acelera até aos 48 km/h. Caso queira um pouco mais, há um propulsor opcional que aumenta a potência para os 14 cv. Para além disso, tem autonomia para 16 a 32 quilómetros com uma única carga, porém, o pack de baterias é removível, ou seja, pode trocar a mesma em questão de minutos.

Mas se está à espera de um “simples” carro de brincar, desengane-se. O DB5 Junior tem, inclusive, três modos de condução (novato, expert e race) e cada um deles fornece diferentes níveis de potência. A pensar na segurança, há um botão que desliga o carro de forma remota e que pode ser acionado a até 30 metros de distância. Se está a pensar comprar um, saiba que, com todas estas regalias, não é barato. O preço do Aston Martin DB5 Junior começa nos 39 117 euros.

