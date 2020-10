Aston Martin inicia testes finais do novo V12 Speedster

By Guilherme André on 7 Outubro, 2020













A Aston Martin mostrou imagens dos últimos testes do novo V12 Speedster, um modelo criado pela divisão especial “Q by Aston Martin”. Para quem não se lembra, o V12 é inspirado no passado de competição da marca britânica, principalmente o DBR1 que venceu as 24 Horas de Le Mans de 1959, mas também o DB3S e o protótipo CC100 Speedster. Ou seja, a Aston Martin criou um carro exclusivo que “conta uma história” de sucesso da marca.

Um dos pontos mais interessantes no exterior deste modelo é a ausência de para-brisas e capota, o que garante uma imagem Speedster bastante elegante. Um dos principais pontos fortes deste carro é o motor V12 de 5.2 litros, montado em posição central traseira, construído em alumínio. No total, debita 700 cavalos e 753 Nm de binário, potência essa que é enviada às rodas traseiras. Isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,5 segundos e atingir uma velocidade máxima limitada eletronicamente de 300 km/h.

Por fim, de relembrar que este Aston Martin V12 Speedster, que se encontra na fase final de testes, é limitado a apenas 88 unidades. Dada a exclusividade e aparência do modelo, não é de estranhar que o preço comece nos 765 mil libras, o equivalente a 882 mil euros.

