Audi A3 ganha variante movida a gás natural

By Guilherme André on 16 Setembro, 2020















A Audi anunciou a inclusão de uma nova versão para o compacto A3. A denominada g-tron representa a investida em opções movidas a gás natural. Esta versão está equipada com o motor 1.5 litros TSI de 131 cavalos e 200 Nm de binário. Equipado com três tanques (dois por baixo da bagageira e um à frente do depósito de combustível, tem uma autonomia de 445 km. Tudo isto permite acelerar dos 0 aos 100 km/h em 9,7 segundos, enquanto a velocidade máxima é de 211 km/h.

Tirando este detalhe na motorização, a marca alemã, tal como as soluções semelhantes do grupo Volkswagen, manteve o visual. Assim, desde os detalhes exteriores ao equipamento no interior é em tudo semelhante às variantes movidas a combustão. Ou seja, isto inclui, por exemplo, faróis LED e painel de instrumentos digital. Por agora ainda não há preços para Portugal, mas sabemos que o Audi A3 Sportback 30 g-tron chega aos mercados europeus no outono.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI