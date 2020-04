Audi A6 Avant híbrida Plug In com 51 km de autonomia chega a Portugal no verão

By José Manuel Costa on 30 Abril, 2020





























Depois do A6 55 TFSIe quattro ter sido lançado, chega agora a vez da carrinha passar a ser híbrida, com chegada aprazada para o verão deste ano.

Com uma potência total de 367 CV e 500 Nm de binário, chega dos 0-100 km/h em 5,7 segundos e uma velocidade máxima de 250 km/h. Quanto aos consumos homologados, são de 2,1 – 1,9 l/100 km, o gasto de eletricidade é de 18,1 – 17,5 kWh/100 km e as emissões de 48 – 44 gr/km de CO2 (tudo WLTP). A autonomia de 51 km (WLTP e com velocidade máxima limitada aos 135 km/h) é alimentada por uma bateria de 14,1 kWh. O carregamento numa “wall box” de 7,4 kW dura 2h30m.

Uma das características destacada é a bomba de calor do ar condicionado, que utiliza o calor residual dos componentes elétricos. Por um lado, aquece o interior, e, por outro, aumenta a eficiência energética, mesmo com baixas temperaturas exteriores. Há três modos de condução: EV, Battery Hold e Hybrid. Para além do modo EV, o condutor pode escolher a função Hybrid para tirar partido da combinação dos dois motores, enquanto a seleção Battery Hold conserva a energia elétrica e disponibiliza-a a qualquer momento, quando solicitada.

A função híbrida tem a capacidade de em casa de necessidade recarregar a bateria com o motor de combustão interna para que haja sempre opção pela mobilidade totalmente elétrica. Ao mesmo tempo, usando a função preditiva, o sistema de navegação junta-se ao sistema híbrido para cumprir a rota definida da forma mais eficiente e confortável.

Com painel de instrumentos totalmente digital com vários modos de visibilidade, o MMI da Audi surge aqui com mais funções e ligação ao Audi Connect, visualização de mapas através do Google Earth e informação em tempo real. Podem ser desenhados perfis diferentes para diferentes condutores e está disponível o serviço de voz da Amazon com a assistente Alexa. Claro que o A6 está muito bem equipado em termos de sistemas e ajudas ADAS. Na lista de opcionais há diversos itens que completam a já rica dotação de série do A6 Avant 55 TFSie. O modelo chega a Portugal no verão, desconhecendo-se, ainda, os preços.

