Audi apresenta Q8 TFSI e quattro

By João Isaac on 13 Outubro, 2020











A Audi apresentou duas novas versões eletrificadas do seu SUV topo de gama Q8. Com uma autonomia elétrica WLTP de até 47 quilómetros, o Q8 junta-se assim à família de modelos eletrificados, uma gama plug-in que conta já com sete modelos introduzidos no mercado desde meados de 2019.

O novo Q8 TFSI e quattro está disponível em duas versões, 55 TFSI e 60 TFSI, com potências de 381 ou 462 cavalos, respetivamente, números que resultam da combinação do propulsor térmico, um V6 a gasolina com três litros de capacidade, com o módulo elétrico, este incorporado na transmissão Tiptronic de oito velocidades.

Recorrendo simplesmente ao motor elétrico, o novo SUV Coupé eletrificado da Audi pode deslocar-se a uma velocidade máxima de 135 km/h. A versão mais potente, o 60 TFSI e quattro, dispõe igualmente de um binário máximo de 700 Nm, disponibilidade que contribui para uma aceleração de 0 a 100 km/h em apenas 5,4 segundos.

Já o 55 TFSI e quattro, produz um binário inferior mas igualmente impressionante. São 600 Nm que ajudam também a realizar o sprint de 0 a 100 km/h num tempo ligeiramente superior, 5,8 segundos. A velocidade máxima de ambas as versões do Q8 TFSI e quattro é 240 km/h, limite eletrónico que a Audi implementou.

