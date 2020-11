Audi atualiza SQ2 mas mantém potência do motor

By João Isaac on 16 Novembro, 2020





A Audi revelou as primeiras imagens da atualização da versão desportiva do SUV Q2. O principal destaque na dianteira é a enorme grelha que estreia igualmente um novo padrão. A iluminação possui também um novo design, partilhado com os mais recentes modelos da marca de Ingolstadt.

Atrás são também bem notórias as diferenças no desenho do para-choques. A iluminação traseira é também nova, embora aqui as diferenças sejam mais difíceis de identificar. Na frente, as luzes são sempre em LED, estando a tecnologia Matrix disponível em opção.

Debaixo do capot não há novidades, continuando a lá estar o motor 2.0 TFSI de 300 cavalos e 400 Nm associado à transmissão S tronic de 7 velocidades. A aceleração de 0 a 100 km/h faz-se em 4,9 segundos.

