Audi R8 recebe edição especial limitada a 50 unidades

By Guilherme André on 28 Setembro, 2020































A Audi decidiu criar uma edição especial para o R8. O topo de gama da marca alemã vai receber a Hell Green, uma edição que pretende assinalar as cinco vitórias nas 24 Horas de Nurburgring desde 2012. Personalizável em quatro cores distintas (o da foto é o Tioman Green), tem detalhes em preto no capot, tejadilho, pilar A, espelhos, saias laterais e difusor traseiro. Tudo isto é completo pelas jantes de 20 polegadas.

Relativamente ao motor nada muda, ou seja, está equipado com o já conhecido V10 5.2 litros atmosférico que debita 620 cv. Estando associado à caixa automática S tronic de sete velocidades, o Audi R8 consegue acelerar dos 0 aos 100 km/h em 3,1 segundos e atingir uma velocidade máxima de 331 km/h. Para já sabemos que vão ser produzidas apenas 50 unidades, sendo que o preço na Alemanha começa nos 233 950€.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI