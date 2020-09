Audi revela novo Q5 Sportback

By João Isaac on 28 Setembro, 2020















Ao fenómeno SUV, junta-se agora um formato mais desportivo do estilo coupé. Em resposta a modelos como o BMW X4 e o Mercedes-Benz GLC Coupé, a Audi revelou o seu novo Q5 Sportback, modelo que deverá chegar ao mercado durante a primavera de 2021.

Como seria de esperar, o novo Sportback partilha o chassis e os motores com as versões de carroçaria puramente SUV, mas recorre a um estilo de carroçaria assumidamente mais desportivo, com um perfil traseiro descendente que lhe confere muito mais dinamismo.

À frente, distingue-se da carroçaria clássica pela nova grelha, maior e com novo padrão. Atrás, o para-choques tem igualmente um novo formato e os faróis incorporam agora a tecnologia OLED com desenho e intensidade de luz variável consoante a situação de condução.

Relativamente a motores, do lado dos Diesel, está disponível o 2.0 TDI com tecnologia mild hybrid, bem como o V6 com 3 litros de cilindrada. A oferta a gasolina faz-se com os TFSI, 2.0 e 3.0 litros. Mais tarde juntar-se-á à gama uma versão híbrida plug-in, bem como a versão mais focada na performance e dinâmica, o SQ5.

Ensaios: consulte os testes aos novos carros feitos pelos jornalistas do Auto+ ( Clique AQUI Fichas Auto+: consulte as informações técnicas de todos os modelos à venda em Portugal ( Clique AQUI Pesquisa: procure todos os modelos que pretende através do motor de Pesquisa Auto+ ( Clique AQUI