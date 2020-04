Audi RS Q8 chega a Portugal com preço a partir dos 182.733€

By José Manuel Costa on 31 Março, 2020







O RS Q8 é um SUV coupé de generosas dimensões que surge travestido de desportivo com 600 CV e um preço a condizer perto dos 183 mil euros.

O motor V8 TFSI de 4.0 litros biturbo combina-se com a tração integral quattro e uma caixa de 8 velocidades automática para chegar aos 600 CV e aos 800 Nm de binário, 250 km/h de velocidade máxima limitada (com o pacote opcional Dynamic Plus chega aos 305 km/h) e acelerando dos 0-100 km/h em 3,8 segundos e dos 0-200 km/h em 13,7 segundos. Mas este bloco poderoso tem, ainda, a ajuda do sistema “mild hybrid”, ou híbrido suave com tecnologia de 48V e desativação de cilindros, desativando 4 dos 8 pistões (desligam-se o 2ª, 3ª 5º e 8º cilindro) sempre que a pressão no acelerador é mais pequena. O sistema de 48V otimiza o sistema “Stop&Start”. Com tudo isto, o RS Q8 tem um consumo combinado entre 13,7 e 14,2 l/100 km (ciclo WLTP) e emissões de CO2 entre 311 e 322 gr/km.

O sistema de quattro de quatro rodas motrizes reparte 40% para as rodas da frente e 60% para as rodas traseiras, mas pode variar essa repartição até 70% na frente e 85% nas rodas traseiras. As suspensões são pneumáticas, melhoram o conforto e o comportamento e também a tração, existindo como opção as barras estabilizadoras ativas. A suspensão permite que até 30 km/h a altura ao solo possa ser elevada até 50 mm, sendo que com o aumento de velocidade, a suspensão diminui a altura ao solo. Acima dos 160 km/h ou utilizando o carro no modo “dynamic”, a altura ao solo diminui 40 mm. Estacionado o carro desce 65 mm.

Os modos de condução do “Audi drive select” são vários: efficiency, confort, auto, dynamic, allroad, offroad, individual e mais dois modos extra: RS1 e RS2, que podem ser acedidos, diretamente (depois de gravados no drive select) através do comando RS Mode. No RS2, o condutor pode alterar o controlo de estabilidade para o modo Sport e se carregar durante 3 segundos o botão ESC, desliga-o totalmente.

O RS Q8 tem jantes de 22 polegadas (há unidades de 23 polegadas como opção), muitos elementos desportivos da gama RS, faróis LED Matrix com animação específica durante o fecho e a abertura das portas. Maxilas de travão pintadas em vermelho com tecnologia cerâmica em opção. Os travões de série em aço ventilados e perfurados têm 420 mm de diâmetro á frente e 370 mm atrás.

O interior está ricamente equipado, dois ecrãs de generosas dimensões para o painel de instrumentos totalmente digital e o sistema de info entretenimento e sistema MMI avançado. A bagageira tem 605 litros podendo chegar aos 1755 litros com o rebatimento dos bancos. O banco traseiro pode ser dividido em três partes e movidos para a frente e para trás numa amplitude de 100 mm.

